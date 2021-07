Sandra Milo spiazza tutti con il suo racconto. L’attrice 88enne è stata ospite della puntata di Estate in Diretta andata in onda martedì 20 luglio su Rai 1, dove ha ripercorso la sua carriera tra cinema, teatro e tv, ricordando in particolare i tempi in cui era la musa di Federico Fellini. E proprio parlando del grande regista, Sandra Milo ha rivelato un retroscena inedito avvenuto sul set del film 8 e mezzo: “Fellini mi ha rimproverata tante volte, mi ha anche fatta piangere. Alternava una certa violenza, niente di che, a momenti magici… Ma una volta, mi sono vendicata e gli ho tirato una ciabatta“, ha detto. Al che la conduttrice Roberta Capua, colta di sorpresa, ha cercato di stemperare la tensione: “Sara stato un po’ duro nell’esporre le sue idee, ma sono sicura ti avrà trasferito la magia del suo sapere”.