“L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato”. Davide Mengacci non ha preso benissimo il ritorno in onda di “Scene da un matrimonio“, storico programma da lui condotto in passato che ora si appresta a tornare in onda la domenica pomeriggio su Canale 5 con Anna Tatangelo. Mengacci, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, non ha nascosto infatti le sue perplessità riguardo alla scelta di Mediaset: “Io non avrei osato”, ha detto riferendosi all’ex moglie di Gigi D’Alessio. “Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso“.

Tra l’altro, proprio ieri, in un’intervista a FqMagazine, Anna Tatangelo era sbottata contro i continui confronti tra lei e la d’Urso: “La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista -ci aveva detto -. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché ‘Scene da un matrimonio’ non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.

Davide Mengacci però, è perentorio a riguardo: “Anna Tatangelo si troverà in una situazione difficile“, ha detto riferendosi anche alla concorrenza diretta di Domenica In con Mara Venier. Non resta quindi che attendere la messa in onda per vedere a chi darà ragione il pubblico.