Lee Ryan dei Blue ha rivelato di essere bisessuale. Il tutto è avvenuto però in un contesto piuttosto burrascoso. Come riportato dal Sun, il cantante qualche giorno fa ha scritto su Instagram: “Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno / stella / seme / indaco. Tutto tranne che umano. Rispettate i miei desideri”. Un’esternazione, questa, ritenuta offensiva dalla drag queen Layla Zee Susan, molto nota nel Regno Unito. Non deve averla presa benissimo Lee, il quale sembra averle risposto in malo modo, con tanto di parolacce. A quel punto il cantante è stato contattato dal Sun e contestualmente si è scusato ed ha dichiarato la propria bisessualità. “Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay (Duncan James, ndr), non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo“, ha replicato alle accuse di omofobia e transfobia.

Poi ha deciso di cancellarsi da Instagram: “Intendo cancellare il mio account. Il mondo è un luogo ormai perduto e la mia salute mentale è la cosa più importante, così come occuparmi della mia famiglia. Non voglio starmene seduto in un mondo virtuale a parlare con dei troll. Non sono tagliato per tutto questo. Mi accusano d’essere qualcosa che non sono. Non posso far parte di tutto questo. Amo i miei fan ma loro mi conoscono e sanno che odio questo posto e le teste di caz*o che lo popolano“, ha scritto in un post pubblicato ieri 20 luglio. Tuttavia, al momento, è ancora presente.