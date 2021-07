Ancora liti e discussioni tra le coppie di Temptation Island. Durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 19 luglio, Floriana Angelica e Federico Rasa si sono confrontati davanti al falò, alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia. La ragazza, infastidita dal comportamento del fidanzato, visibilmente preso dalla single Vincenza, ha dato in escandescenza: “Ti avevo già chiesto un falò di confronto e non ti sei presentato.. volevi continuare la tua vacanza? Guarda lo schifo che hai fatto.. Taci! La tua storia (con Vincenza, ndr) te la vai a fare fuori!”, ha detto Floriana a seguito di alcuni video in cui Federico si lamentava di lei con la tentatrice.

“A casa lei sta con il pigiamone, con il pile..”, aveva detto lui a Vincenza. Riguardando il video Floriana ha sbottato: “Perché tu ti basi su queste caz*ate, è vero?”. E lui: “Perché secondo te un uomo non vuole che la sua donna si aggiusta per lui?”. “E che faccio.. dentro casa mi metto un trucco perfetto? Scusa ma quando esco faccio schifo?”. E allora Federico: “Ma non ho detto quando esci! Tu aggiungi sempre parole..”. La discussione è continuata su questo livello per diversi minuti, fino a quando il conduttore, Filippo Bisciglia, è intervenuto e ha detto: “Floriana cosa provi per lui? Ieri non eri così..”. E lei: “Io ho dato tanto amore, lui lo sa. Un’altra come me non la troverà più. Per una volta voglio pensare a me stessa”.

“Guarda quando piangi, lui piange”, ha detto Bisciglia tentando di far da paciere. E qualcuno su Twitter non ha gradito l’intromissione: “Non ti azzardare a provare convincere Floriana a uscire insieme a quello”. Tanti i fan che si sono schierati dalla parte della giovane, la quale alla fine ha deciso: “Io non ho più alcun dubbio. Ho capito che non mi ami e che non hai rispetto di me. Con te a casa non ci torno. Non mi interessa se piangi ora“. A quel punto Federico è crollato, piangendo disperato.