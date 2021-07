Amore al capolinea per l’ex tronista Samantha Curcio e Alessio Cenniccola. A rivelarlo è stata la stessa tronista, la prima ‘curvy’ della storia di Uomini e Donne, che su Instagram ha scritto un lungo post: “Sono le 5 del mattino dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora“, ha esordito lei ieri 18 luglio. E poi: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura […] Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio in un momento di forte rabbia, ho sbagliato”.

Poi un accenno al presunto tradimento, alle foto che hanno fatto impazzire il gossip in queste ore in cui Alessio è ritratto insieme a un’amica in atteggiamenti quantomeno dubbiosi. “Quelle foto sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi”, ha detto lei. Poi ha concluso: “Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri e perché io, ad Alessio, auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola. Non tutte le favole, però, hanno un lieto fine. Con immenso dolore, Vostra Sam”.

E dopo i numerosi commenti negativi pubblicati da parte dei fan di Samantha sotto ai post di Alessio, lo stesso corteggiatore ha deciso di replicare: “Mi sono addormentato pensando al momento in cui ti avrei rivisto, dopo questa tempesta nata da una goccia d’acqua che ho cercato di asciugare subito, ma che non mi è stato possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social) sia mentalmente con le brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito”. E poi ha concluso: “Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e dirmi che tutte quelle cose brutte che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata”.

Sembra che non ci sia speranza per la coppia nata nello studio di Canale 5 appena tre mesi fa. “Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, sei il primo uomo che mi ha fatto sentire una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercava, se il primo uomo al quale penso quando mi sveglio”, aveva detto lei nel giorno della scelta.