che infestano il Parco Groane ed in particolare la zona di Solaro, lungo la Saronno-Monza. A tutti i cittadini ed in particolare a coloro che vivono vicino a boschi o piazze di spaccio l’appello a tenere gli occhi ancora più aperti. Proteggiamo i nostri amici dalle vere bestie!”. Da tempo i sindaci della zona si battono per arginare la piaga dello spaccio. Molti i messaggi di affetto e solidarietà per Alessia e molti anche gli inviti a condividere il post così da tenere alta la guardia. Alessia, la proprietaria del cane ammazzato, ha raccontato a Repubblica che Margot “faticava ad aprire gli occhi e barcollava un po’. Inoltre non ha accolto festosamente gli amici che io e il mio fidanzato abbiamo ospitato a cena quella sera. In passato Margot aveva sofferto di otite, quindi inizialmente abbiamo pensato a una labirintite, ma l’abbiamo comunque portata subito al pronto soccorso veterinario di Parabiago”. Dopo qualche ora, la notizia: “Margot era positiva al Thc: pesava 42 kg e una dose normale l’avrebbe solo fatta sentire intontita. Ma purtroppo è andata in overdose e il suo cuore non ha retto. La domenica mattina mi hanno chiamata per comunicarmi che non ce l’aveva fatta”. L’altro cane di casa, Milo, anche lui positivo, ce l’ha fatta: “Evidentemente uno spacciatore ha nascosto nella siepe del mio giardino tutta la droga che aveva con sé e i cani l’hanno annusata e ingerita”.

“Buongiorno sig. Cattaneo, la contatto perché so che lei è molto impegnato nella lotta contro lo spaccio presente nel Parco delle Groane. Questo fine settimana è accaduta una cosa per noi orribile. Qualche spacciatore nel tentativo di liberarsi della dose che aveva addosso, ci ha lanciato nel giardino di casa un panetto di droga e il mio cane lo ha mangiato. Purtroppo non è sopravvissuta“. Queste le parole cheha scritto a, vicesindaco e assessore alla Sicurezza di, un comune che si trova vicino a, dove è accaduto quello che Alessia racconta. Cattaneo scrive: “Quando ho letto questo messaggio di Alessia, residente al, mi si è raggelato il sangue. Il veterinario non ha potuto salvarla, ma gli esiti degli esami non lasciano dubbi: nello stomaco di Margot è stata rinvenuta una gran quantità di THC, principio attivo dello stupefacente.