Dazn è finita in tendenza su Twitter. Il motivo? Il cartellone pubblicitario in cui Federico Chiesa indossa la maglia bianconera con lo stemma tricolore ancora sul petto. Ebbene sì, per molti questa sarebbe una gaffe, per qualcun altro addirittura una “porcata“. La piattaforma streaming che ha acquisito i diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio è partita con il piede sbagliato?

Qualcuno ha lanciato l’hashtag #iononmiabbono, mentre per altri è una polemica inutile: “Tutti hanno la maglietta dello scorso anno, rincoglio*iti”, ha scritto un utente. Sono soprattutto i tifosi dell’Inter, comprensibilmente, ad essersela presa. Ma non sono da meno i partenopei e i romanisti, che neanche appaiono nella pubblicità.