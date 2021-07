È il miglior giocatore di Euro202o, Gigio Donnarumma. E si gode ancora qualche giorno di relax prima di iniziare gli allenamenti con il Paris Saint Germain (club che la prossima stagione ha una squadra sulla carta poderosa). I complimenti Mattarella e Draghi in diretta tv e quelli di Berlusconi in privato: il portierone è andato a trovare l’ex presidente del Milan e ha postato una foto su Facebook. “È sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi“. Donnarumma sorride felice e anche Berlusconi ma sui social “il dubbio si insinua”: chi è quello della foto? A essere sinceri sembra proprio l’ex presidente del Milan ma piuttosto provato. Le ipotesi “da Twitter e compagnia” sono le più svariate: “Ma se questo è berlusconi noi chi cazzo vediamo in tv ogni volta punto di domanda”, “Io che non capisco che quello nella foto è Berlusconi e non un vecchietto a caso, come Gigio non aveva capito di aver appena fatto vincere gli europei all’Italia“, “La vera faccia di Berlusconi era uno dei più grandi segreti della Seconda Repubblica“, “Ma quello vicino a Donnarumma chi sarebbe??? Un sosia di Berlusconi forse! Irriconoscibile“, “Ma è invecchiato di 15 anni in una volta solo oppure fa restauro completo ogni volta che esce di casa?“, “Quindi è questa la faccia che si nasconde sotto la maschera di cera“…

É sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi pic.twitter.com/hahTGCvKLQ — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) July 18, 2021