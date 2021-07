La Regina Elisabetta non le manda certo a dire. Ma soprattutto, vuole che a Buckingham Palace e nelle altre residenze reali vengano rispettate delle regole da lei stessa stabilite. D’altronde, è la regina. Stando a quanto riportato da Novella 2000 sembra che la Queen non sopporti che venga utilizzata l’aspirapolvere, specialmente al mattino. A rivelarlo è stata Barbara Allred, per anni a capo del team di pulizie di Sandringham House (costruita nella contea di Norfolk nel 1865) e altre dimore reali. “Una spazzata, anche per i tappeti, per evitare che la Regina venga disturbata durante i suoi impegni quotidiani”, ha detto Barbara.

Inoltre ha raccontato che per rifare il letto di Sua Maestà impiegava anche 20 minuti mentre per pulire i bagni reali poteva utilizzare esclusivamente una soluzione di sale e aceto distillato, applicato delicatamente con dell’ovatta o al più con uno spazzolino. Candeggina rigorosamente vietata onde evitare che si rovinasse la porcellana. E cosa fare allora con i gioielli? Soluzione di gin e acqua, mentre per le gemme più preziose qualche goccia di detergente per i piatti. Insomma, c’è da stare attenti, the Queen is the Queen.