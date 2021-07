Riforma della giustizia, transizione ecologica ed evoluzione della situazione epidemiologica. Sono questi i temi di cui hanno parlato Mario Draghi e Giuseppe Conte nel colloquio di circa un’ora a Palazzo Chigi: un faccia a faccia molto atteso soprattutto dopo che il Movimento 5 stelle ha annunciato battaglia perché la riforma Cartabia sia modificata in Parlamento. “Ho assicurato il contributo e l’atteggiamento costruttivo del M5s”, ha detto Conte parlando con i giornalisti alla fine dell’incontro. “Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi, ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunità. Il governo ha a cuore tempi rapidi, ma c’è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo”, ha detto. “Sulla riforma io per primo dico ‘mettiamo da parte le ideologie‘. Cosa vogliamo assicurare agli italiani? Una riforma della giustizia con tempi chiari e definiti ma anche assicurando il principio che alle vittime dei reati va assicurata giustizia. Non possiamo creare le condizioni di rischio che possano svanire nel nulla i processi. E queste sono preoccupazioni che devono riguardare tutte le forze politiche”. Il percorso rimane però molto complicato. Proprio mentre Draghi e Conte si vedevano per parlare di riforma della Giustizia, la ministra Marta Cartabia, intervenendo a una tavola rotonda a Firenze, ha insistito: “La riforma della giustizia è una mediazione. approvata da tutti in Consiglio dei ministri”. Un segnale lanciato ai 5 stelle, ma anche al Partito democratico che nelle scorse ore ha iniziato ad aprire alle modifiche da portare avanti in Parlamento.

Il presidente del Consiglio e il leader in pectore M5s non hanno parlato solo di riforma della giustizia. Tra i temi toccati c’è stato anche il dossier della transizione ecologica, argomento molto caro ai 5 stelle. Conte ha ribadito “tutta la nostra fiducia” al ministro Roberto Cingolani, ministro che è stato scelto e voluto dallo stesso Beppe Grillo ma che sta deludendo molto le aspettative del Movimento. “E’ un ministro che sta lavorando molto e il M5s darà un grande contributo”, ha detto oggi Conte alla fine dell’incontro. “Tutti parliamo di transizione ecologica, ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l’economia circolare, beh su questo bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti“. Il terzo tema affrontato con Draghi è stata la gestione della campagna vaccinale: “Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5s al piano vaccinale e alla politica sanitaria”, ha detto l’ex premier. Sul Covid “non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere sempre vigili i presidi per quanto riguarda la protezione sanitaria. Dobbiamo continuare a promuovere la campagna vaccinale perché è l’unico vero antidoto per poter contrastare la pandemia e per poter proteggere il tessuto economico e sociale”.

Infine Conte, che solo sabato scorso Conte ha presentato il nuovo Statuto e dato ufficialmente il via al nuovo corso del Movimento, ha risposto anche alle altre domande dei giornalisti. Innanzitutto ha ribadito che non intende candidarsi alle elezioni suppletive, come invece ha deciso di fare il segretario Pd Enrico Letta: “No, per me la politica è dappertutto, in piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5s“. Poi Conte ha affrontato uno dei temi più caldi in Parlamento delle ultime settimane: il ddl Zan. E per la prima volta ha garantito personalmente l’appoggio del Movimento: “E’ una legge che ha il nostro appoggio“, ha commentato.