“Per me la politica è dappertutto, nelle piazza, nei territori. Ho pensato di non candidarmi alle elezioni suppletive perché in questo momento ho preso un impegno per me prioritario e cioè lavorare per il rilancio del Movimento 5 stelle”, così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi rispondendo alla domanda sulle elezioni suppletive. “Se mi candidassi e fossi eletto mi troverei a frequentare pochissimo quell’aula per la quale ho grande rispetto“, ha aggiunto.