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Ultimo aggiornamento: 15:36

Cobolli-Zverev, la finale del Roland Garros in diretta: si inizia a Parigi

di Andrea Tundo
L'azzurro sfida il tedesco, numero 3 al mondo e favorito per la vittoria dello Slam: in ogni caso Parigi eleggerà un nuovo campione di un Major
Cobolli-Zverev, la finale del Roland Garros in diretta: si inizia a Parigi
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Momenti chiave

  • Inizia la finale: Cobolli parte al servizio
  • Cobolli il primo dopo Panatta?
  • Dove vedere Cobolli-Zverev in chiaro
    • 15:36

      Cobolli contratto: subito break di Zverev

      Cobolli parte molto contratto. Va sotto 0-30 con un doppio fallo e si ritrova a dover difendere due palle break: ci riesce grazie a due gratuiti di Zverev. Poi inizia una battaglia ai vantaggi, nella quale l’azzurro alla fine cede il servizio. È subito battaglia selvaggia sul centrale di Parigi con un game durato oltre 8 minuti.  

    • 15:26

      Inizia la finale: Cobolli parte al servizio

      La finale del Roland Garros è iniziata. Flavio Cobolli sarà il primo a servire. 

    • 15:18

      Cobolli e Zverev in campo

      Flavio Cobolli e Alexander Zverev sono scesi in campo. A essere annunciato per primo è stato l’italiano, accolto da un boato del Philippe Chatrier. Qualche minuto di riscaldamento e poi la finale avrà inizio. È un’occasione storica per entrambi: nessuno dei due, infatti, ha mai vinto un titolo Slam. 

    • 15:09

      Tutto pronto a Parigi

      È tutto pronto a Parigi per l’inizio della finale del Roland Garros. Si è appena concluso lo spettacolo introduttivo. Ora è il momento dell’ingresso in campo di Flavio Cobolli e Sascha Zverev che si contenderanno il trofeo: entrambi sono alla caccia del loro primo titolo Slam. 

    • 14:42

      Cobolli il primo dopo Panatta?

      Sono 50 anni che un italiano non trionfa al Roland Garros. L’ultimo fu Adriano Panatta nel 1976: l’icona del tennis italiano, quell’anno, aveva vinto anche gli Internazionali d’Italia. Da allora, nessuno era più stato “profeta in patria” sul rosso di Roma. Nelle scorse settimane, Jannik Sinner ha rotto quel tabù ed è stato premiato proprio da Panatta. Ora a Parigi, lo stesso Panatta consegnerà il trofeo al vincitore. Sarà un altro azzurro?

    • 14:07

      Il mental coach di Sinner: “Flavio può farcela”

      “Parlare di ‘erede’ per un atleta così giovane forse è improprio ma se devo rispondere alla domanda possiamo dire che a tutti gli effetti l’atleta che sta crescendo che sta raggiungendo una maturità e una costanza di rendimento è Flavio Cobolli. Dietro di lui ci sono diversi potenziali campioni in erba perché la Federazione Italiana Tennis ha creato un vivaio molto interessante. Mi viene in mente per esempio Federico Cinà. Per il momento sono sconosciuti ma Sinner e Cobolli hanno motivato tanti giovani e quindi tanti talenti raggiungeranno ottimi livelli”. Lo ha dichiarato il dottor Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner a margine dell’evento promosso dal formatore Gianluca Spadoni presso la Dallara Academy in provincia di Parma dal titolo ‘Evolution forum business school’ e a cui hanno preso parte oltre 500 pmi da tutta Italia. Guardando alla finale del Roland Garros odierna, “la ragione mi dice che Alexander Zverev ha il 51% delle probabilità di vincere vuoi per l’esperienza, vuoi perché è abituato a quei palcoscenici e Cobolli il 49%. Entrambi avranno una forte pressione: per Flavio è la prima finale quindi avrà molta pressione mentre Zverev che ha perso diverse finali è consapevole che potrebbe essere una delle poche occasioni di vincere uno Slam quindi può appofittarne. Quindi il cuore mi dice Cobolli 51 per cento e Zverev il 49%”, ha aggiunto.

    • 14:02

      Come sono arrivati alla finale

      Zverev ha invece dovuto faticare ben tre ore per piegare Jakub Mensik sul Philippe-Chatrier: ha vinto in quattro set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e 59 minuti di gioco. Prima aveva superato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar. Cobolli, oltre al forfait di Arnaldi, ha invece avuto la meglio nei confronti con Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime.

    • 14:02

      Dove vedere Cobolli-Zverev in chiaro

      La finale del Roland Garros Cobolli-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv, ma anche in chiaro sul Nove per scelta del gruppo Warner Bros-Discovery. I match saranno quindi disponibili anche in streaming su HBO MaxDiscovery+DaznTimVision e Prime Video Channels.

    • 14:01

      L’orario e i precedenti

      La finale tra Cobolli e Zverev è in programma domenica 7 alle 15 sul centrale di Parigi. I due tennisti si sono affrontati in 4 precedenti, con il tedesco che conduce 3-1. Nell’ultimo incrocio a vincere è stato lo stesso Zverev, che ha superato il romano in due set nei quarti di finale dell’ultimo Masters 1000 di Madrid.