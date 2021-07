Nuove strette tra Paesi sugli ingressi di visitatori stranieri. La Francia ha deciso che bisognerà presentare un tampone negativo effettuato nelle ultime 24 se si proviene da Gran Bretagna, Olanda, Spagna e altri. Il Regno Unito, invece, ha ordinato l’obbligo di quarantena di 10 giorni per chi arriva dalla Francia, anche per i vaccinati. Mentre il numero di casi è ricominciato vertiginosamente a salire in tutta Europa e l’opzione green pass continua a essere discussa e dibattuta, ogni nazione si sta richiudendo in se stessa per evitare che il contagio venga anche da fuori.

La misura francese entrerà in vigore dalla mezzanotte di lunedì 19 luglio. Ad annunciarlo è stato il premier Jean Castex, che ha voluto dare una stretta alla possibilità di arrivare in Francia dall’estero. Oltre a chi proviene da Regno Unito, Olanda e Spagna, la nuova regola vale anche chi viaggia da Cipro, Portogallo e Grecia. Questi, infatti, sono i Paesi che nei giorni più recenti hanno visto un’esplosione di nuovi casi di Covid dati da variante Delta, con il Regno Unito che il 16 luglio ha registrato più di 50mila nuovi contagiati. L’obbligo di un tampone non più vecchio di 24 ore riguarda solamente le persone non vaccinate.

Per quanto riguarda il Regno Unito, invece, il governo ha optato per una soluzione più drastica nei confronti dei viaggiatori che sono stati in Francia (alle prese con una recrudescenza del Covid variante Beta), con una quarantena in casa o in strutture adibite e con tamponi di accertamento il secondo e l’ottavo giorno. Il provvedimento scatta proprio il 19 luglio, il giorno del Freedom day per cui Boris Johnson ha previsto il decadere di ogni misura restrittiva all’interno del Regno Unito. Una libertà che, però, non spetta a chi proviene dalla Francia, in questo caso nemmeno se vaccinato.