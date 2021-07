È uscito il 12 luglio il videoclip del nuovo singolo di Gianni Morandi L’Allegria, con la partecipazione dell’autore della canzone – Lorenzo Jovanotti – e Valentino Rossi. Protagonista indiscusso (e favoloso) è il cantante di Monghidoro, che canta su un palco immerso nell’atmosfera western. Il sito gay.it ha riportato un dibattito che si è acceso su Facebook quando Gianni Morandi ha ripubblicato il video. Una signora, infatti, ha chiesto al cantante se il vestito color rosa sia “un’approvazione del Ddl Zan” e ancora “un modo per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere”. E Gianni Morandi ha replicato: “Anna, magari bastasse un vestito. Mi vestirei di rosa tutti i giorni. Un bacio”. Una risposta secca, che non lascia spazio a dubbi. Gianni Morandi, 76 anni, è avanti anni luce. E il video, secondo noi, è il più bello dell’estate: “Un calcio e ripartire”.