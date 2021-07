Non c’è pace a Casa Casuarina. La villa di Miami Beach, sulla cui scalinata il 15 luglio 1997 venne ucciso con due colpi di pistola alla testa Gianni Versace, è nuovamente teatro di un macabro mistero di morte. Diversi siti web statunitensi riportano che nella splendida magione di fronte all’iconica Ocean Drive, dal 2010 hotel boutique di lusso, sono stati trovati due cadaveri. Sono stati gli addetti alle pulizie di quello che oggi viene chiamata sia Casa Casuarina che La magione ad avvertire la polizia. I due corpi senza vita, di cui non si hanno ancora particolari di alcun tipo, nemmeno il sesso, erano dentro ad una stanza dell’hotel. Il dato curioso, infine, è che il ritrovamento dei due corpi senza vita è avvenuto sempre il 15 luglio ma di 24 anni dopo rispetto all’omicidio del celebre stilista calabrese. Per la sua morte venne accusato Andrew Cunanan, un giovane tossicodipendente dedito alla prostituzione che però non fu mai processato perché il suo cadavere venne trovato quattro giorni dopo l’omicidio Versace su una casa galleggiante sempre di Miami Beach. Cunanan si era suicidato.