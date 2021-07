Orietta Berti lancia frecciatine anche quando l’arco è indirizzato verso… la Regina Elisabetta. Proprio a lei si è rivolta attraverso una Instagram story: “Hai visto cosa succede se si fischia contro il nostro inno nazionale cara Lilibeth?“, ha scritto la cantante facendo riferimento alla finale di Euro2020.

Qualche giorno fa, intervistata da La Stampa, aveva inoltre commentato: “Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnarumma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il commissario tecnico Roberto Mancini che è forse il vero artefice del percorso trionfale degli azzurri”, aveva dichiarato. E poi aveva concluso: “L’Inghilterra, quando vai lì, con noi ha sempre il naso per aria. Questa volta è stata una bella vittoria, anche per questo loro atteggiamento altezzoso nei nostri confronti“.