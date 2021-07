Barbara D’Urso è in vacanza in Costiera Amalfitana con alcuni amici, tra cui il noto wedding planner Enzo Miccio: i due sono stati avvistati insieme nel piccolo borgo marinaro di Cetara ma anche sui social non si nascondono. E proprio uno di questi scatti pubblicati su Instagram dalla conduttrice di Canale 5 ha attirato la curiosità degli utenti, che hanno notato un dettaglio stravagante. Lo scatto in questione ritrae Barbara D’Urso in barca, in costume da bagno e pareo, mentre posa tenendo in mano un calice con fare languido. “Il mare è di chi resta dopo il tramonto”, commenta lei nella didascalia del post. Basta però guardare i suoi piedi per accorgersi che indossa un accessorio davvero particolare: una sorta di infradito all’uncinetto. E, ovviamente, la cosa ha subito scatenato i commenti: “Ma cosa hai messo ai piedi?”, si chiedono in molti. E ancora: “Cosa sono quei copri-piedi?“, “Ti sei messa le mascherine sui piedi?”.

