Cosa hanno in comune l’attore Jude Law e il calciatore Jorginho, regista della Nazionale di Mancini e fresco di vittoria agli Europei? All’apparenza nulla. Nella sostanza, invece, entrambi “condividono” la madre dei loro figli. La donna che li unirà a vita si chiama Catherine Harding.

Modella e cantante nata a Londra ma cresciuta in Irlanda, Catherine ha 30 anni ed è nota con il nome di Cat Cavelli. Con lei, Jude Law ha avuto una brevissima relazione nell’estate del 2014. Si conobbero durante delle riprese cinematografiche in Repubblica Ceca, anche se la storia è poi durata quanto un gatto in tangenziale. Breve ma intensa, a tal punto da aver dato alla luce una bambina, Ada Law, quando si erano appena lasciati. “I due genitori sono felicissimi e chiedono che venga rispettata la privacy loro e dei bambini”, avevano fatto sapere all’epoca.

Tempo qualche anno, e nella vita di Catherine Harding è entrato l’italo brasiliano Jorghino. Lui all’epoca aveva già avuto due figli dalla fidanzata storica Natalia Leteri. Il 27 agosto 2020, con l’arrivo del piccolo Jax, sono diventati tre. La loro relazione, tuttavia, è stata tenuta a lungo nascosta. Attualmente il loro amore sembra proseguire a gonfie vele. La ragazza si è fotografata a Wembley con la bandiera dell’Italia. Inevitabile che fosse lì per sostenere il suo compagno.