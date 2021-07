Gatti e Giappone, un amore grande. Grande come il micio che da qualche giorno incanta i passanti del distretto di Shinjuku, a Tokyo. Si tratta di un video realizzato in 3D e mostrato in uno schermo 4K: chi passa non può non vederlo anche perché il gatto miagola, mangia, dorme, insomma ‘fa il gatto’. Realizzato da Cross Space, c’è un video su Youtube che rende l’idea. Stiamo pronti a vedere campagne pubblicitarie di questo tipo anche in Italia…