Dov’eravate quando Gianluigi Donnarumma ha parato il rigore a Bukayo Saka? Magari a casa, in piazza o al ristorante. Qualcuno invece era in aereo. Alcuni nostri connazionali hanno scoperto proprio in volo che l’Italia aveva vinto l’Europeo. “L’Italia è campione d’Europa…”, il comandante non ha neanche fatto in tempo ad annunciarlo che i passeggeri del volo Porto – Milano Bergamo (Ryanair) si sono scatenati.

È scoppiato il delirio tra urla e applausi. Il video, postato su TikTok dall’utente @blu_jeans13 e ripubblicato da Trash Italiano, sta facendo il giro del web e qualcuno, ironico, commenta: “Ma chi caz*o parte durante la finale? Piuttosto dirotto l’aereo e atterro a Wembley“.