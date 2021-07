A sorpresa due settimane fa Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset dopo venticinque anni, addio di conseguenza anche al programma “Le Iene“. Proprio nella trasmissione di Davide Parenti era esplosa la sua carriera dal 2001 al 2005, dopo tredici anni il ritorno nell’autunno nel 2018 durato tre anni. Chi prenderà il suo posto? Il nome più quotato sarebbe quello di Elodie, secondo Tvzoom sarebbe da tempo il pensiero fisso dell’ideatore dell’irriverente programma di Italia 1.

“La cantante avrebbe accettato ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo unto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno”, si legge sul sito in questione. Ex concorrente di Amici, molti successi musicali nel curriculum, 2.5 milioni di follower e diverse prese di posizione anche su temi politici e civili.

Elodie è reduce da una buona prova a “Sanremo 2021” dove per una sera ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston. A ottobre 2020 la cantante è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, sua sorella Fey le fece credere di aver tradito la fidanzata con un uomo conosciuto in palestra rimanendo incinta. Fonti Mediaset confermano a FqMagazine l’ipotesi e l’interesse, non si tratterebbe inoltre dell’unico nome vagliato e soprattutto non ci sarebbero accordi chiusi.

E sul fronte maschile? Il settimanale Chi nei giorni scorsi ha parlato della conferma di Nicola Savino, ipotesi smentita invece da Dagospia. Savino non sarà nella squadra de Le Iene e si concentrerà sulla sua nuova trasmissione “Ritorno a scuola” in onda sempre in autunno su Italia1