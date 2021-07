Si sono accorti che nella pasta alle vongole che avevano ordinato c’era del rosmarino e hanno scatenato il caos. È successo domenica 11 luglio a Porto Recanati, come riferisce Il Messaggero: due coppie di Spoleto hanno pranzato in uno dei ristoranti della città e poi, al momento del conto, hanno tentato di aggredire il cuoco. A raccontare l’accaduto è stato il titolare del locale: “Erano a pranzo quando a un certo punto, probabilmente per non pagare il conto, hanno trovato la scusa del rosmarino che noi utilizziamo negli spaghetti alle vongole per alzare i toni con i nostri camerieri, sostenendo che quel condimento non andava bene”.

“Non soddisfatti di aver creato confusione, si sono alzati e si sono diretti verso la cucina. Avrebbero voluto aggredire il cuoco ma, per fortuna, io e altri due ci siamo messi a difesa della porta di servizio e non li abbiamo fatti entrare”. Ma non è tutto: “Abbiamo chiamato i Carabinieri, ma i militari di Porto Recanati erano impegnati con i servizi di controllo per i mercatini, così siamo stati ricontattati dai loro colleghi di Civitanova. Fortunatamente, a un certo punto, le acque si sono calmate. I clienti hanno pagato il conto e se ne sono andati lasciando una recensione negativa. Più tardi è venuta la Polizia Locale per chiederci come fossero andati i fatti. Stiamo valutando se sporgere denuncia“, ha concluso il titolare.