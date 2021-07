Preoccupatissima e tesa per il fidanzato Matteo Berrettini, così è apparsa ieri 11 luglio Ajla Tomljanovic, anche lei tennista. E il web si sa, non perde occasione per commentare. Più di qualcuno ha scritto sui social: “Come la stai vivendo questa domenica?” pubblicando una foto di Ajla in tribuna, diven tata presto virale. D’altronde era comprensibile, dal momento che il suo compagno, il giovane tennista romano, stava affrontando in finale niente poco di meno che Novak Djokovic, che poi ha vinto il torneo.

Ajla è nata in Croazia nel 1993 ma dal 2014 è naturalizzata australiana. Insieme a Matteo, romano, classe ’96, ha trascorso i mesi duri di pandemia in Florida, ma pare che lui viva stabilmente a Montecarlo. Fatto, questo, che ha destato qualche polemica: “Faccio fatica a vederlo come un difetto. Roma è diventata difficile da gestire: non posso più andare al ristorante. Se uno vuole andare all’estero, che male c’è? Chi mi attacca non mi conosce, non sa chi sono. Alle critiche sono abituato: con quel dritto e quel rovescio non vai da nessuna parte ragazzino, mi dicevano”, aveva replicato lui in un’intervista per il Corriere della Sera del 2019. I due sono fidanzati da circa 2 anni: “Ajla ha un animo buono, direi addirittura puro, che ho dovuto scoprire per gradi”, aveva infine dichiarato.