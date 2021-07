Notte di festa, ma anche di eccessi. Il bilancio dei festeggiamenti per il trionfo degli Azzurri a Wembley è di 15 feriti, di cui 3 in modo grave, solo a Milano. A Caltagirone, in provincia di Catania un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto l’auto di un istituto di vigilanza, due scooter e una moto. Altre 4 persone sono rimaste ferite, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell’Italia.

A Milano, un ragazzo – 21enne – ha perso tre dita della mano a causa dell’esplosione di un petardo, un 30enne è stato ferito all’addome da una bomba carta, mentre un coetaneo è stato ferito all’occhio da un oggetto che lo ha colpito in pieno volto, forse un razzo. Un quarto giovane, 22enne, si sarebbe poi provocato una ferita al torace con il gancio di una transenna. Sette ambulanze sono intervenute in Piazza Duomo, epicentro della festa, per poi trasportare i feriti gravi nei diversi ospedali della città. Due di loro sono stati portati al Niguarda, ospedale nord di Milano, uno è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico e un altro al Fatebenefratelli. Il giovane che ha riportato la ferita all’addome provocata dalla bomba carta è stato ricoverato dopo essere arrivato in ospedale in codice rosso. Al momento non si conoscono le condizioni dei giovani. Anche tram e altri mezzi pubblici sono stati presi d’assalto dalla folla in festa. E non sono mancati i tuffi in Darsena e nei Navigli. Un altro 20enne si è rimediato un trauma cranico, dopo essere caduto a causa degli effetti dell’alcol in piazza Sempione.

La polizia è intervenuta in assetto antisommossa in diverse città d’Italia. A Roma sono stati transennati diversi monumenti per prevenire eventuali eccessi da parte dei tifosi. A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta un ragazzo è stato ferito con un’arma da taglio durante i festeggiamenti ed è stato trasportato in ospedale. Ora si indaga per ricostruire l’accaduto. Anche a Empoli, provincia di Firenze un 26enne è stato accoltellato nel corso dei festeggiamenti in piazza. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Empoli, il giovane, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Nonostante le raccomandazioni e gli assembramenti, pochissime poi le mascherine tra i festanti.

Anche a Londra, nonostante la sconfitta, i tifosi hanno esagerato. Secondo il bilancio della polizia della capitale inglese 49 persone sono state arrestate “per vari reati” e 19 poliziotti sono stati feriti mentre cercavano di arginare i diversi disordini esplosi nella città. “Purtroppo, 19 dei nostri agenti sono stati feriti nel confronto con la folla e questo è totalmente inaccettabile” ha fatto sapere la polizia metropolitana, ringraziando invece “le decine di migliaia di fan che si sono comportate in modo responsabile”. A riportare la notizia sono stati i media britannici.