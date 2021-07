Stanno facendo il giro del mondo le immagini di Claudia Bigo, madre di Matteo Berrettini che, dagli spalti di Wimbledon ieri 11 luglio ha assunto alcune misteriose gocce che poi ha passato anche all’altro figlio, Jacopo. Le immagini, prontamente riprese dalle telecamere, stanno facendo il giro del web. Stando a quanto riportato da Fanpage si tratta dei Fiori di Bach, un mix di fiori selvatici e talvolta alcool utilizzato per calmare l’ansia (anche se numerosi studi scientifici hanno evidenziato come il loro effetto sia sostanzialmente placebo).

Effettivamente non dev’essere facile assistere dal vivo ad un match così importante già emozionante per i tifosi italiani, figuriamoci per i parenti più stretti dei giocatori. A rendere tutto ancora più speciale, il fatto che Matteo Berrettini sia stato il primo italiano ad aver raggiunto la finale di Wimbledon, un successo incredibile che non potrà non ricordare nonostante poi la vittoria sia andata a Djokovic.