“Domani sera a Palmanova. Prima la finalissima di calcio e poi il concerto”, così Max Pezzali dava appuntamento ai suoi fan per lo show Max90 Live di domenica 11 luglio, in concomitanza con la chiusura di Euro 2020 e la partita Italia-Inghilterra. Poi i tempi si sono allungati a causa dei supplementari e dei rigori che si sono conclusi attorno alla mezzanotte. Così Max Pezzali ha atteso la fine ed è uscito dal palco per festeggiare e iniziare il suo concerto, eccezionalmente, a notte fonda. Ma qualcuno non ha gradito le note di “Come mai”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Gli anni” e tanti altri successi.

Secondo la testata TeleFriuli un uomo, che ha la casa proprio in Piazza Grande dove si stava tenendo il live, all’una di notte è apparso in piazza – in boxer e maglietta – urlando e protestando contro il rumore e la musica. “L’uomo, già noto per alcune sue sortite, – riporta il sito – è stato poi allontanato dai carabinieri e dagli uomini della sicurezza e preso di mira con alcuni cori da un centinaio di spettatori”. Il concerto poi si è concluso tra gli applausi del pubblico. Questa sera Max Pezzali terrà un secondo concerto, sempre in Piazza Grande a Palmanova, ma c’è da scommettere che nessuno protesterà con l’inizio dello show previsto puntuale alle 21:30. L’artista, divertito, ha condiviso la notizia promettendo che non ci saranno ritardi.