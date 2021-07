C’è stato spazio anche per ricordare Davide Astori durante la cerimonia al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Il capitano degli Azzurri, Giorgio Chiellini, ha preso la parola, dedicando la vittoria anche al giocatore della Fiorentina, morto nel 2018. “Presidente, volevamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatti sentire soli – ha detto Chiellini – Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri e nei cuori di chi lo ha conosciuto. E anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui”.