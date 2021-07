“Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. La ringrazio per essere stato il nostro primo tifoso assieme a tanti italiani residenti in Gran Bretagna che ci hanno fatto sentire quanto sia forte l’amore per la nostra Nazionale. È stata una festa per tutto il Paese, non le nascondo la soddisfazione di aver regalato momenti di felicità al nostro Paese scrivendo una delle più belle pagine della storia del calcio. Abbiamo dimostrato che quando si crede in ciò che si fa è possibile esaurire un sogno apparentemente irrealizzabile”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, nel corso del suo intervento al Quirinale dove è stato ricevuto assieme alla Nazionale neo campione d’Europa dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Mancini ha dedicato un pensiero anche a Matteo Berrettini, finalista (sconfitto) a Wimbledon.