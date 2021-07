S i lavora già per la scelta del cast di ballerini, e come potrebbe essere altrimenti? Ballando con le stelle inizierà il prossimo 16 ottobre dall’Auditorium Rai del Foto Italico e secondo TPI ci sarebbe già il nome del primo concorrente, Morgan. Il cantautore non ne fa menzione sui suoi social, anzi è “in altre faccende affaccendato”: “Da una parte Angelica affonda la sua tortura con un atto con un altro atto squallido e ricattatorio – ha scritto sui social – dall’altro mi arriva la notizia che non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate. Tutto pignorato alla fonte. Grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione. O se vincono definitivamente le bestie di satana”. I messaggi sono chiaramente per le sue ex.