“Mamma dobbiamo scrivere assolutamente alla Regina, poverina”, queste le parole di Elisa e Sofia, due sorelline di 7 e 4 anni originarie di Canale d’Agordo (Belluno), dette dopo la morte del Principe Filippo. Come spiegato dalla mamma Inna Maslovska al Corriere del Veneto, le piccoline nutrono un grande affetto nei confronti della Regina Elisabetta. Per questo hanno desiderato esprimerle la loro vicinanza scrivendole una lettera.

“Sua Maestà, siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo cartone animato che parla di te e di tuo marito“, inizia la lettera. “Abbiamo saputo che il tuo amato marito, il Principe Filippo, è morto. Siamo molto tristi e dispiaciute per questo. Per questa ragione, vorremmo abbracciarti e pregare per te e per il Principe Filippo. Le tue piccole fan, Elisa e Sofia”, hanno scritto in inglese. Incredibile ma vero, la Queen gli ha risposto: “Vi mando i miei sinceri ringraziamenti per le vostre gentili parole di vicinanza“. Come raccontato dalla mamma, Elisa e Sofia sono rimaste letteralmente senza parole: non potevano credere ai loro occhi quando hanno visto la missiva reale.