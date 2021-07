Dopo la rottura della prima coppia (quella composta da Tommaso e Valentina), un’altra tempesta potrebbe abbattersi su altri due partecipanti di Temptation Island 2021. A pochi giorni dalla terza puntata, che andrà in onda lunedì 12 luglio su Canale 5, Claudia e Ste rischierebbero la squalifica. Lo riporta BlastingNews, che aggiunge poi dei particolari scottanti.

Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi erano circolate alcuni voci su un fidanzato del villaggio che aveva lanciato sedie e tavoli per la rabbia tentando poi la fuga dal villaggio. Tutti parlavano di Tommaso, considerando la sua grande gelosia. E invece no, il ragazzo in questione potrebbe essere Ste che, indispettito da alcune immagini della fidanzata Claudia, è sbottato a piangere e poi ha cercato di raggiungerla. Nel caso in cui ciò venisse confermato, la coppia sarebbe veramente ad un passo dalla squalifica.

E cosa accadrebbe poi? In gioco c’è anche il loro matrimonio. I due si dovrebbero sposare ad agosto, ma ora sembra tutto in bilico: “Ormai è una roba meccanica schematica, cerco le scuse perché mi prende l’ansia quando si avvicina. È un anno che è così..”, aveva detto lei durante l’ultima puntata andata in onda, riferendosi alla loro vita intima. A quel punto Ste aveva commentato: “Ma io come faccio a sposarmi con una come questa?”.