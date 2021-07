Se siete appassionati lettori delle vicende della famiglia reale inglese, avrete certamente familiarità col nome Phil Dampier, che di reali storie è “esperto”. I tabloid lo interrogano spesso e così ha fatto il Daily Mail per capire come mai la regina Elisabetta appaia così felice in pubblico a tre mesi dalla morte del consorte, il principe Filippo. La domanda è assai strampalata e a dirla tutta non ci voleva un grande esperto per dire che, probabilmente, la sovrana era preparata a questo triste lutto e sa bene di avere lei stessa un’età avanzata, ragion per cui sorride e guarda il mondo. “Ad alcuni potrebbe sembrare strano che la Regina sia così felice a poca distanza dalla morte del principe Filippo. Penso, però, ci sia una spiegazione – ha detto Dampier al tabloid britannico .- Sono sicuro che la sovrana sia rimasta devastata dalla scomparsa del marito, dopotutto sono stati sposati per 73 anni. Ma sono altrettanto sicuro che sia stato lui a dirle di godersi ciò che restava della sua vita“. D’altra parte, ha aggiunto, “L’allentamento delle restrizioni del lockdown ha dato a Elisabetta una nuova energia. La sovrana sta svolgendo i suoi doveri con rinnovato entusiasmo”.