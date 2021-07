“Eccola, eccola la Regina”. Sono queste le sole parole Fiorello è riuscito a pronunciare, tra le lacrime, davanti al feretro di Raffaella Carrà, poco prima dei funerali che si sono tenuti questa mattina nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio, a Roma. Lo showman è stato immortalato inginocchiato davanti alla bara della regina della televisione italiana, coperta di fiori, dove ha osservato qualche minuto di raccoglimento. Fiorello era legatissimo a Raffaella: lei lo aveva voluto al suo fianco in una delle serate del Festival di Sanremo nel 2001 e anche come protagonista di una puntata del suo ultimo programma ‘A raccontare comincia tu’. La replica è andata in onda ieri sera su Rai 3 e ha fatto il boom di ascolti, con 2.571.000 telespettatori pari al 13.7% di share.