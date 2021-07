Rocco e i suoi fratelli. La vita di Rocco Casalino diventerà un film. O almeno questo è quello che sembrerebbe dopo che la casa di produzione cinematografia di Umberto Massa, la Khubla Khan, ha acquisito la biografia dell’ex portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il titolo del libro, appunto, è Il Portavoce (Piemme) e racconta tutte le tappe di avvicinamento e di inserimento di Casalino nel mondo del lavoro italiano, prima ricordando l’infanzia nel paesello pugliese, poi l’adolescenza da figlio di immigrati in Germania, i primi ingaggi da giornalista a Telelombardia, il ruolo di concorrente nella prima edizione del Grande Fratello, infine la stanza dei bottoni della comunicazione a Palazzo Chigi.

Casalino appare modestamente nella cover della sua biografia seduto su una poltrona chiara e con alle spalle un fondale scurissimo, come Kevin Spacey in House of Cards. La notizia dell’acquisizione, riportata dal Corriere della Sera, andrebbe ad arricchire un listino piuttosto bloccato come quello della Khubla Khan fermo oramai a due produzioni del 2009: Polvere e Tris di donne e abiti nuziali. Precedentemente Massa aveva prodotto un film “politico” tout court come Shooting Silvio di Berardo Carboni, dove il protagonista è ossessionato dalla possibilità di uccidere l’allora premier Berlusconi per realizzarsi nella vita. Mentre si cercherà di capire se l’acquisizione della biografia di Casalino diventerà realmente cinema (o chissà, una serie) impazza il totoattori: chi interpreterà Rocco? E magari chi Giuseppe Conte? Ci permettiamo un suggerimento, nel caso il presunto progetto arrivi in porto: utilizzate i veri protagonisti della storia, senza ricorrere ad attori: non ve ne pentirete.