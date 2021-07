“Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il compleanno”, così il CT Roberto Macini ha voluto fare gli auguri a Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio ma soprattutto suo grande amico. ‘I gemelli del gol’, così venivano soprannominati da ragazzi, quando giocavano nella Sampdoria, agli esordi della loro carriera. Ed ha scelto proprio una foto di quegli anni Mancini per fare un collage con il più recente scatto dell’Europeo.

Un doppio abbraccio che collega passato e presente ma che si proietta verso il futuro prossimo. Domenica 11 luglio l’Italia dovrà battere l’Inghilterra per trionfare in Europa. Un’impresa difficile ma possibile se dietro ai giocatori c’è una coppia forte come quella di Vialli e Mancini. E i tifosi apprezzano: “L’immagine affettuosa e umana tra Roberto e Gianluca tornerà in mente ricordando questo Europeo, al di là di come finirà”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Per me siete i veri vincitori di questa bellissima competizione Europea. Grazie di cuore”, ha commentato qualcun altro.

@LucaVialli pic.twitter.com/XNlF621jSa