Mick Jagger ha violato la quarantena per andare allo stadio di Wembley e assistere alla semifinale dell’Europeo Inghilterra-Danimarca. Lo riporta il Daily Mail con tanto di scritta a caratteri cubitali “esclusivo”. E subito ne sta nascendo un caso, anche e soprattutto alla luce dell’aumento dei casi di Covid in Gran Bretagna.

Di fatto, il cantante dei Rolling Stones, rientrato dalla Francia, aveva l’obbligo di quarantena per ben dieci giorni. Dopo sole 24 ore, invece, era già allo stadio insieme ad altre 60mila persone. Una fonte vicina al tabloid inglese ha assicurato che “Mick è stato molto attento: ha fatto il tampone prima del volo, all’arrivo in aeroporto e anche dopo la partita“. E ancora: “Lui è un grande appassionato di calcio, voleva solo essere presente a Wembley”. Tuttavia la violazione delle disposizioni ora potrebbe costargli una multa fino a 10mila sterline. Chissà come sarà preoccupato.