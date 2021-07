A Milano non ci sarà alcun maxischermo in piazza per la finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra. A dirlo, a margine della presentazione a Palazzo Marino delle due guide Lonely Planet dedicate ai quartieri milanesi Isola e Porta Romana, è Giuseppe Sala, sindaco di Milano. “Per prudenza non lo faremo”, ha spiegato, parlando appunto di un eventuale posizionamento di un maxischermo in un’area pubblica della città. Poi ha aggiunto: “Ci siamo sentiti con il Comandante dei vigili e il Prefetto. Cercheremo di vigilare un po’ rispetto a possibili festeggiamenti. Sarà certamente un fenomeno nazionale più che milanese”.