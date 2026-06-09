Iran, elicottero Usa precipita vicino Hormuz: salvo l’equipaggio

Un elicottero d’attacco Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz e i due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull’incidente. Lo scrive il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro se l’Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L’incidente è oggetto di indagine.