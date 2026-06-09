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Ultimo aggiornamento: 11:41

Iran, Trump: “Netanyahu fa quello che dico io”. Ma Israele bombarda Tiro, in Libano: “Almeno 8 morti”. Elicottero Usa precipita vicino Hormuz: salvo l’equipaggio

di Redazione Esteri
Il presidente Usa: "Stretto aprirà dopo l'accordo, tra 2 o 3 giorni". Nuovi attacchi dell'Idf nel sud del Libano
Iran, Trump: “Netanyahu fa quello che dico io”. Ma Israele bombarda Tiro, in Libano: “Almeno 8 morti”. Elicottero Usa precipita vicino Hormuz: salvo l’equipaggio
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Iran, elicottero Usa precipita vicino Hormuz: salvo l’equipaggio

Un elicottero d’attacco Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz e i due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull’incidente. Lo scrive il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro se l’Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L’incidente è oggetto di indagine.

Momenti chiave

  • Libano, media: "Almeno 8 morti nei raid israeliani a Tiro"
  • Libano, media: "4 morti nel sud per i raid israeliani"
  • Libano, Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro
  • Libano, media: "Nuovi raid israeliani nel sud, colpite Tiro e Nabatieh"
  • Trump: "Stretto aprirà dopo l'accordo, tra 2 o 3 giorni"
  • Iran, elicottero Usa precipita vicino Hormuz: salvo l'equipaggio
    • 11:10

      Libano, media: “Almeno 8 morti nei raid israeliani a Tiro”

      Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano su una popolare zona residenziale a Tiro, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile del Libano meridionale ad Al Jazeera Arabic. L’attacco è avvenuto poco dopo che l’esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga, ha riferito l’Agenzia di stampa nazionale. L’ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma l’esercito israeliano ha affermato che combattenti di Hezbollah operano in quella zona.

    • 09:49

      Libano, media: “4 morti nel sud per i raid israeliani”

      L’agenzia di stampa libanese Nna segnala 4 morti negli attacchi israeliani di questa mattina contro le città Adshit, Haboush e Kfarman, nel Libano meridionale. Almeno uno sarebbe minorenne. “Imad Ahmad Yassin è stato ucciso in un raid aereo che ha colpito il suo allevamento a Adshit – scrive la Nna -. Anche il sedicenne Osama Hassan Al-Khaled è stato ucciso in un attacco di droni che lo ha colpito davanti alla sua casa nel quartiere Al-Sharifa della città di Haboush. Un drone ha lanciato un attacco all’alba sul quartiere Al-Marj nella città di Kfar Rumman, provocando la morte di due persone”. Raid aerei sono stati effettuati questa mattina sulla città di Nabatieh, Kfar Sir e sull’area tra le città di Kfar Sir e Sir Al-Gharbiya, mentre la città di Jebchit è stata soggetta a bombardamenti di artiglieria intermittenti, scrive inoltre la Nna.

    • 09:10

      Libano, Israele chiede l’evacuazione della città di Tiro

      Israele ha chiesto l’evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Lo scrive su X il portavoce dell’Idf in lingua araba Avichay Adraee. “Alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell’accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano, le Forze di Difesa sono costrette a operare contro di esso con forza. Le Forze di Difesa israeliane non intendono danneggiarvi”.

    • 08:47

      Libano, media: “Nuovi raid israeliani nel sud, colpite Tiro e Nabatieh”

      Gli attacchi israeliani continuano nel Libano meridionale: un drone ha preso di mira la città di Nabatieh, mentre altri raid hanno colpito la città di Kfarsir, nel distretto di Nabatieh, e le città di Al-Abbasiya e Al-Ramadiya, nel distretto di Tiro. Lo riporta Al Jazeera Arabic.

    • 08:42

      Trump: “Netanyahu? Non lo biasimo, è stato attaccato”

      Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver “avuto un ottimo colloquio” con il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’ultima escalation tra Iran e Israele. “Lui è stato colpito e ha contrattaccato, non posso biasimarlo”, ha affermato Trump parlando con i giornalisti e aggiungendo che gli iraniani “si sono arresi in fretta, quindi si lasceranno in pace per un’altra settimana”. Iran e Israele, ha proseguito Trump, “entrambi hanno concordato di fermarsi e siamo nelle ultime fasi di quello che sarà un ottimo accordo che non permetterà in alcun modo, forma o maniera armi nucleari”.

    • 08:42

      Trump: “Se dico a Netanyahu di fare una cosa lui la fa”

      Se Netanyahu lo ha sfidato lanciando missili contro l’Iran domenica? No, perché i missili erano “già in viaggio” quando ha parlato con il primo ministro israeliano. Così ha detto alla Bbc, secondo quanto riportato dall’emittente britannica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sempre riferendosi al premier israeliano, Trump ha detto: “Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa”. La telefonata con il tycoon, riporta ancora Bbc, è durata poco meno di un minuto.

    • 08:40

      Trump: “Entro due settimane dichiareremo vittoria totale”

      “Siamo stati una squadra molto agguerrita e credo che stiamo vincendo questa battaglia, ma la vittoria definitiva arriverà nelle prossime due settimane, quando dichiareremo la vittoria totale”. Lo ha affermato, secondo Al-Jazeera, il presidente degli Usa Donald Trump durante una teleconferenza con il senatore Lindsey Graham, suo stretto alleato repubblicano. “Sarà una vittoria totale. Accadrà molto presto e i prezzi del petrolio crolleranno”.

    • 08:39

      Teheran. “Speriamo in un accordo entro fine mese”

      Il rappresentante dell’Iran presso le Nazioni Unite Saeed Iravani ha dichiarato che Stati Uniti e Iran stanno “presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un Memorandum d’intesa, tramite il Pakistan”. “Non abbiamo ancora raggiunto il testo definitivo, ma stiamo seguendo la questione”, ha aggiunto, secondo l’agenzia Irna, esprimendo la speranza che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Ha poi proseguito affermando: “Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l’intera regione, Libano compreso”.

    • 08:38

      Trump: “Stretto aprirà dopo l’accordo, tra 2 o 3 giorni”

      Il presidente americano Donald Trump ha affermato martedì mattina che la diplomazia Usa si trova nelle sue “fasi finali” per raggiungere un accordo con l’Iran e porre fine al conflitto del Golfo. “Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo”, ha dichiarato Trump dopo aver assistito a una partita delle finali Nba a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro “due o tre giorni”.

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