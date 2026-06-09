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Ultimo aggiornamento: 13:24

Inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. Indagato anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti

di Redazione Giustizia
Inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. Indagato anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti
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La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell’ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall’ufficio giudiziario, l’ufficio ha delegato i carabinieri del Ros all’esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte di Conti (in quiescenza dal febbraio scorso), un avvocato già consigliere di amministrazione della società “Stretto di Messina Spa” e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l’esame di legittimità della Corte dei Conti sull’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica.

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