Bloomberg ha stilato la classifica dei 500 uomini più ricchi del pianeta. Secondo Bloomberg Billionaires Index al primo posto con 212 miliardi di dollari c’è Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che partirà nello spazio il 20 luglio. In seconda posizione il fondatore di Tesla, Elon Musk, con 177 miliardi di dollari. Al terzo posto chiude il podio Bernard Arnault, uomo d’affari del mondo del lusso e del fashion, con 169 milioni di dollari. La classifica continua con il fondatore di Microsoft Bill Gates e i suoi 148 miliardi di dollari, quinto posto per Mark Zuckerberg, “papà” di Facebook e proprietario di Instagram e WhatsApp con 130 milioni di dollari. In sesta posizione Larry Page, fondatore di Google, con 115 miliardi di dollari e al settimo l’imprenditore Sergev Brin e i suoi 111 miliardi di dollari. Un altro imprenditore, Warren Buffett, è ottavo con 101 miliardi di dollari, pari merito con Steve Ballmer e a chiudere la top ten è Larry Ellison con 98.6 miliardi di dollari.

E gli italiani? Nella classifica dei 500 più ricchi sono sette. Bisogna andare al 39esimo posto per trovare la famiglia Ferrero con 35.2 miliardi di dollari, al 52esimo posto c’è Leonardo del Vecchio, fondatore di Loxottica, con con 29 miliardi di dollari, al 179esimo posto c’è l’imprenditore e amministratore delegato del gruppo Techint, Paolo Rocca, con 12.5 miliardi di dollari, Silvio Berlusconi è “solo” al 288esimo posto con 9.13 miliardi di dollari, segue il re della moda Giorgio Armani al 293 con 9.03 miliardi di dollari, altro esponente della moda mondiale al 441esimo posto, Miuccia Prada, con 6.54 miliardi di dollari, seguito da Patrizio Bertelli, imprenditore e amministratore delegato del gruppo Prada, al 442esimo posto e 6.52 miliardi di dollari.