Un appuntamento tutto dedicato ai due giovanissimi protagonisti della musica italiana che ci sveleranno i loro progetti per l’estate e anche qualche sorpresa in arrivo nelle prossime settimane. È uscito “Aka 7even Summer Edition”, il repack dell’album d’esordio. Per l’occasione, la tracklist si arricchisce dei remix di tre brani “Black”, “Blue” e “Luna”, firmati dai producer di Cosmophonix, da sempre al fianco del cantante e suoi collaboratori durante tutto il percorso artistico. L’album “Aka 7even” è stato certificato disco d’oro e il singolo “Loca” ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino, doppio disco di platino per “Mi manchi”. Nel 2022 previsto il tour: il 23 gennaio a Napoli già sold out e si è aggiunta la nuova data il 24 gennaio, poi il 26 gennaio a Milano e il 30 a Roma.

Mentre il singolo “Las Vegas”, certificato Oro, vola già oltre i 24 milioni di stream e il relativo video uscito il primo giugno è entrato immediatamente in tendenza su Youtube, Tancredi, ha annunciato i suoi primi concerti dal vivo: all’Orion Club di Roma il 20 febbraio 2022, e a Milano, ai Magazzini Generali di Milano il 27. Intanto il 14 maggio scorso è uscito il suo primo Ep, “Iride”, entrato direttamente nella Top5 della classifica FIMI degli album più venduti.