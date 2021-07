Non sono riferibili le vergognose minacce di morte che Alice Campello, moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata, sta ricevendo sui social in queste ore, dopo la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Le ha pubblicate lei su Instagram nella mattinata di oggi 7 luglio con tanto di nomi di chi le ha mandato gli insulti e poi ha scritto: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza”, ha esordito. Poi ha continuato: “Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.

E non è la prima volta che accade, anzi. La modella e influencer italiana e il calciatore della Juventus sono sposati e hanno tre figli: Leonardo, Alessandro ed Edoardo e la loro relazione ha fatto discutere, soprattutto negli ultimi giorni in cui la stampa iberica ha attaccato Alice, definendola il “tallone d’Achille” di Alvaro. E non sono da meno i tanti tifosi italiani che l’hanno insultata accusandola di “tradire” la sua patria per tifare quella “rivale” del marito, non solo dopo la vittoria di ieri 6 luglio degli azzurri sulla squadra allenata da Luis Enrique ma anche nei giorni precedenti alla gara. Non è andato giù che la modella veneta si sia schierata con la Spagna, pubblicando spesso foto dei figli con la maglia degli spagnoli. Tuttavia nulla può giustificare le orribili parole e le offese sollevate nei suoi confronti. Nulla può giustificare tanta violenza, perché di questo si tratta.