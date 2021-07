Un lungo addio. Ci vorranno tre giorni per salutare Raffaella Carrà. E, forse, non saranno sufficienti per superare il dolore per la sua scomparsa. Oggi, mercoledì 7 luglio, partirà alle 16 il corteo funebre che da via Nemea 21 a Roma, casa dell’artista, farà tappa nei luoghi della carriera e della vita della ‘Raffa’ nazionale: l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), la Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie e la Rai di Viale Mazzini 14. Per poi arrivare in Campidoglio dove nella Sala Promoteca sarà allestita la camera ardente nella quale si potrà dare l’ultimo saluto alla Carrà dalle 18 alla mezzanotte di oggi e poi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte di giovedì. I funerali saranno invece venerdì, alle 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in Piazza del Campidoglio a Roma.

Il racconto dell’ultimo viaggio della grande artista sarà a cura del Tg1, in diretta dalle 15.50 alle 17.40: in studio Emma D’Aquino e in collegamento tanti ospiti. Rai1 trasmetterà in diretta, sempre a cura del Tg1, anche i funerali. Tanto se ne è andata nel silenzio, non rivelando la malattia, senza fare rumore, quanto invece nell’addio la folla si stringerà intorno a lei. E questo è l’invito di Sergio Japino, per lungo tempo suo compagno nella vita e nel lavoro. “Faccio un appello – ha detto -: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella“. Nessuna cerimonia privata, anzi, un saluto, in qualche modo anche una festa, una celebrazione.

C’è da pensare, però, che gli omaggi non finiranno qua. E se Laura Pausini vorrebbe che “il nostro Paese le fosse riconoscente per tutto ciò che ha rappresentato per noi e nel mondo, dedicandole un doveroso lutto nazionale”, il presidente della Siae Mogol lancia una proposta: intitolarle l’Auditorium Rai del Foro Italico, proprio quello davanti al quale sfilerà oggi il corteo funebre.