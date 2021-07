“Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione”. Carolina Marconi non perde il sorriso, neanche mentre si rasa i capelli a zero da sola dopo le prime sedute di chemioterapia: lo scorso marzo, infatti, è stata operata per un tumore al seno e ora sta continuando la sua battaglia contro il cancro. La giovane ex concorrente del Grande Fratello sta dimostrando grande grinta e positività: “Non mollo mai, umore a ‘pallettoni’, nonostante tutto”, ha scritto nel post in cui ha pubblicato alcune foto e il video di lei rasata.

“Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo sempre il lato positivo. La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto, dico sempre che non sono malata, non siamo malati. E’ solo una situazione da risolvere. Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi”, conclude Carolina, che su Instagram sta tenendo una sorta di diario della malattia.