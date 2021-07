Non c’è pace per la famiglia di Emiliano Sala, il giovane calciatore morto in un incidente aereo nel gennaio 2019, mentre sorvolava il canale della Manica. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nacion, infatti, la sorella Romina è ricoverata in condizioni gravi all’ospedale di Santa Fè dopo aver tentato il suicidio. Ancora un’altra drammatica notizia per la famiglia che ha dovuto dapprima sopravvivere alla tragica morte di Emiliano e poi anche a quella del papà Horacio, stroncato da un infarto a 58 anni. I sanitari hanno spiegato che la ragazza presenterebbe segni sul collo compatibili con il tentativo di suicidio per soffocamento oltre a una intossicazione da farmaci.