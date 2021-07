Passano i giorni ma non passano le indiscrezioni sulla prima reunion ufficiale tra William e Harry. I due principi si sono ritrovati per la prima volta fianco a fianco dopo mesi in occasione dell’inaugurazione della nuova statua della madre Lady Diana il 1 luglio scorso e da allora i tabloid britannici stanno snocciolando un’indiscrezione dopo l’altra. Le più chiacchierate sono due: quella secondo cui Harry avrebbe intimato al fratello di non far partecipare Kate Middleton all’evento per non far risaltare l’assenza di Meghan Markle; e quella sul litigio tra i due fratelli che sarebbe avvenuto in seguito alla cerimonia.

La prima è riportata dal settimanale Express: una fonte ha confermato che sarebbe stato proprio Harry a non volere Kate e che avrebbe “fatto pressioni a William” per lasciarla a casa. La sua presenza “avrebbe attirato l’attenzione sull’assenza di Meghan”. Invece, l’esperto reale Robert Lacey ha buttato benzina sul fuoco da un altro fronte: “Non appena sono entrati nel castello di Windsor William e Harry hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”. Che sia per questo che il secondogenito di Carlo e Diana sia poi tornato in fretta e furia negli Stati Uniti? Di certo al momento c’è solo la nota congiunta firmata dai due principi: “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi“, hanno scritto riferendosi all’amata madre.