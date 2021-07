“Quanto ho imparato con ‘Carramba che sorpresa’… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di ‘Carramba’“. Questo il tweet pubblicato da Barbara D’Urso nella serata di ieri 6 luglio, qualche ora dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà. Le parole della nota conduttrice di Canale 5 non sono state ben accolte dagli utenti: tanti i commenti sotto al post, alcuni anche molto offensivi (da cui prendiamo le distanze). Tra quelli che possono essere riportati c’è quello di una signora che ha scritto: “Con tutto il rispetto ma no, Raffaella Carrà non si paragona a niente e nessuno“; e un altro: “Mi viene da ridere.. è una barzelletta?”.

Poco prima, Barbara D’Urso aveva pubblicato anche un altro tweet: “È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone #gliartistinonmuoionomai”, queste le parole d’accompagnamento ad uno scatto datato della conduttrice di Cologno Monzese insieme a Raffaella Carrà.

