Con più di 84 milioni di follower nel momento in cui scriviamo, Khabane Lame detto Khaby è il secondo tiktoker più seguito al mondo. Sì, al mondo. Da qualche giorno ha infatti superato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae che sembrava irraggiungibile. Davanti a lui, ora, c’è solo la 17enne americana Charli D’Amelio, icona mondiale di TikTok, nonché unica ad aver superato i 100 milioni di follower.

A separarli circa 35 milioni di follower al momento, non pochi onestamente. Ma Khaby è capace di imprese mai pensate fino ad ora. Il suo successo, ormai mondiale, sembra inarrestabile. Aveva iniziato per caso, dopo aver perso il lavoro e a causa del lockdown. Chiuso in casa è riuscito a trasformare le idee in qualcosa di creativo e ora punta al primo gradino del podio.