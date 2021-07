Mark Zucherberg ha celebrato il 4 luglio, giorno della festa d’indipendenza degli Stati Uniti, pubblicando un video dai toni epici in cui lo si vede “volare sull’acqua” con un hydrofoil, mentre impugna una bandiera a stelle e strisce e in sotto fondo si sentono le note di “Take me home, Country Roads” di John Denver. Il filmato è – ovviamente – diventato subito virale, visto come la perfetta sintesi del concetto di “americanità”, con il ceo di Facebook che è un esempio emblematico di “self made man” (letteralmente, “un uomo che si è fatto da solo”) che omaggia la sua patria.

Ma a catturare l’attenzione è stato lo strumento da lui usato per “sorvolare” le acque del fiume Delaware: in molti si sono chiesti cosa fosse quella strana tavola da surf sopraelevata rispetto al livello dell’acqua. È un hydrofoil, una specie di tavola da surf spinta anche da un motore elettrico, che viaggia a circa un metro di altezza dalla superficie dell’acqua e può raggiungere una velocità che supera i quaranta chilometri orari. È stato lo stesso Zuckerberg a spiegarlo ai tanti fan che gli chiedevano chiarimenti sulla “tavola volante” da lui usata. “È un hydrofoil – ha scritto nei commenti al video –. C’è un’ala sotto l’acqua che sto cavalcando che spinge la tavola in aria. È molto divertente. Ci sono anche delle versioni elettriche, ma in questo video sto cavalcando una normale tavola foil e surfando una piccola onda”.

Neanche a dirlo, dopo questo suo video le ricerche e gli acquisti di hydrofoil hanno subito un’impennata, nonostante i prezzi non proprio accessibili: il modello base parte dai 4mila euro ma bisogna sborsare 5.200 euro per ottenere un buon rapporto qualità/prezzo. I modelli elettrici top di gamma arrivano a superare i 13mila euro. Come funziona? C’è un telecomando portatile Bluetooth che lo attiva e offre diverse opzioni di velocità e può essere collegato a un gommone come motore fuoribordo. Generalmente, questo strumento ha un’autonomia da 55 a 85 minuti.