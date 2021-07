A poche ore dalla semifinale dell’Europeo tra Italia e Spagna che si disputerà stasera 6 luglio, la FIGC ha reso noto che anche la Nazionale italiana ricorderà Raffaella Carrà. È un Paese unito, nel dolore e nella gioia quello, che vuole rendere omaggio alla Raffa Nazionale in un momento di svago tanto atteso dopo mesi difficili. “Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione italiana morta ieri all’età di 78 anni.Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu‘, una delle sue canzoni più amate e ballate”, si legge sul sito della Federazione Italiana di Calcio.

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”. E non poteva essere altrimenti, vista la grande popolarità di Raffaella Carrà sì nel mondo, ma in particolar modo proprio in Italia e in Spagna.